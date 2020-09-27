متلازمة الأبناء وحكم السفهاء 2/2 - ياسين المصري

2020/09/27 | 03:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_المصري قبل أن يُرغَم مبارك على ترك الحكم، وبخبثه المعهود، سلَّم السلطة في البلاد لمجموعة من قادة الجيش المنتفعين سياسيًا واقتصاديًا، عرَّفوا أنفسهم بإسم ”المجلس الأعلى للقوات المسلحة“، فبدأوا على الفور يخططون لبقاء العسكر في الحكم إلى الأبد.



ونظرًا إلى أن جماعة الإخوان المتأسلمين يشكلون الفصيل الأكبر في المجتمع الذي يهدد سلطتهم السياسية والاقتصادية، عمدوا إلى القضاء عليها.



بالسجن المطوَّل أو بالقتل، وبدت ......





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