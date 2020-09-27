رئيس الوزراء: قواتنا تقوم بفرض القانون ولا يوجد استهداف للعشائر

2020/09/27 | 03:39 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان الفرصة متاحة لبناء وتحسين وضع وأداء القوات الأمنية، داعياً الى عدم التساهل مع الاخطاء، مبيناً ان الحكومة تحترم جميع العشائر العراقية التي كان لها دور كبير في حماية النسيج المجتمعي.

وعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، أمس السبت، جلسة استثنائية برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، خصصت لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق، في ما يتعلق بحماية التظاهرات السلمية وحماية البعثات الدبلوماسية من الاستهدافات المتكررة، بالإضافة الى تنسيق العمل بين القوات الأمنية.



ووجه الكاظمي، بحسب بيان لمكتبه، “الأجهزة الأمنية بمراعاة مبادئ حقوق الإنسان في حماية التظاهرات، وأن تضع بنظر الاعتبار ما نص عليه الدستور العراقي الذي كفل حرية الرأي والتعبير، على أن لا يؤثر ذلك في سير الحياة اليومية وعدم تعطيل المصالح العامة والخاصة”، مؤكدا على “التعاطي مع كل حالة وفق القانون».

وبين القائد العام للقوات المسلحة، أن “ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات أمنية، إنما يأتي ضمن مهامها في فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، ولا يوجد أي استهداف لعشائرنا».

وناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني ملف أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق، وبذل أقصى الجهود لحمايتها، للحفاظ على سمعة البلد في المجتمع الدولي .

كما استعرض المجلس مجموعة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، منها وضع آليات جديدة يتم في ضوئها تسهيل منح تأشيرات الدخول للمستثمرين مستقبلا.

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