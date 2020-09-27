السعودية تعتزم استئناف إصدار التأشيرات السياحية

2020/09/27 | 03:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أن المملكة تعتزم استئناف إصدار التأشيرات السياحية بحلول مطلع العام الجديد، بعد شهور من التعليق وسط قيود مكافحة كورونا.

وقال الوزير في مقابلة عن بعد: "بالنسبة للتأشيرة السياحية حتى الآن نتحدث عن مطلع العام المقبل.



إذا تحسنت الأمور أو إذا ظهرت تطورات إيجابية في ما يتعلق بوجود لقاح فمن المحتمل التسريع وتبكير الموعد".

وأضاف: "قطاع السياحة تضرر بشدة ومن المتوقع أن يشهد تراجعا يتراوح بين 35 إلى 45% بحلول نهاية العام، ولكن التركيز على السياحة الداخلية خلال الصيف خفف من الضرر".

المصدر: RT

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