بعد اعتذارها عن قتل

2020/09/27 | 03:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ساعات من اعتذارها عن قتل كوري جنوبي منشق، عادت كوريا الشمالية وحذرت جارتها الجنوبية من القيام بأي أعمال تثير التوترات بالمنطقة، على خلفية البحث عن الجثة.

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