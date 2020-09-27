2020/09/27 | 04:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ساعات من اعتذارها عن قتل كوري جنوبي منشق، عادت كوريا الشمالية وحذرت جارتها الجنوبية من القيام بأي أعمال تثير التوترات بالمنطقة، على خلفية البحث عن الجثة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في البحث عن جثة مسؤول.. كوريا الشمالية تحذر جارتها الجنوبية من الاقتراب ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في البحث عن جثة مسؤول.. كوريا الشمالية تحذر جارتها الجنوبية من الاقتراب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).