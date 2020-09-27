"لم تعطِ أولوية للشعب على السياسات التافهة".. خيبة أمل أميركية من الطبقة السياسية اللبنانية

2020/09/27 | 04:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية عن خيبة أمل الولايات المتحدة من الطبقة السياسية اللبنانية، وذلك لعدم إعطائها الأولوية للشعب اللبناني على السياسات التافهة.

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