فلسطين، إسرائيل ولبنان: البيضة والجدار

2020/09/27 | 05:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستبدل بعض الدول العربية أولوياتها التاريخية بتغليب صراعها مع إيران على صراعها مع إسرائيل.ما ترجم تسريعا للتفاهم مع هذه الأخيرة.والملفت أن الشعوب العربية استقبلت الخبر ببرود.فالموضوع أصبح صراعا معلنا بين نفوذين، إسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، في ظل تهديد تركي مستجد

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