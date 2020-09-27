كشف مصدر إصابة الجداوي بكورونا

2020/09/27 | 05:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حسمت أميرة حسن مختار، إبنة الراحلة رجاء الجداوي، الجدل الحاصل حول من نقل فيروس كورونا إلى والدتها بعد مرور أكثر من شهرين على وفاتها، بسبب إنتشار تكهنات كثيرة حول مصدر الإصابة.وفي التفاصيل، أوضحت إبنة النجمة المصرية الراحلة رجاء الجداوي ضمن برنامج “معكم منى الشاذلي” أن والدتها أصيبت بفيروس كورونا بسبب مساعدتها الخاصة داخل […]

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