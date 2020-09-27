فرنسا.. تحذيرات من انهيار النظام الصحي أمام موجة كورونا الثانية

2020/09/27 | 06:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت شخصية طبية بارزة في فرنسا من أن البلاد ستواجه تفشيا لفيروس كورونا يستمر شهورا ويستنفد نظامها الصحي في حال لم يتغير شيء ما.

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