قاليباف: خروج اميركا هو السبيل الوحيد لحل مشاكل العراق

2020/09/27 | 07:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف خلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن خروج اميركا هو السبيل الوحيد لحل مشاكل العراق ، وقا...

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