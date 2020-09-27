ثقافة التغيير – تكنولوجياتها ومستقبلياتها عند العلماء والمفكرين 4/2: مكانة -التغيير- فيما قبل ومابعد التكنولوجيا (أ- فى التفكير العلمى) - محمد رؤوف حامد

2020/09/27 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_رؤوف_حامد فيما قبل التعرف الأكاديمى على خصائص التغيير التكنولوجى (والتى أشار اليها المقال السابق) كان قد جرى اكتشاف المنهج العلمى, ولقد أدت التداعيات الحياتية الناجمة عن الإستيعاب والتطبيق لكليهما, التفكير العلمى والتغيير التكنولوجى الى إدراك (أواكتشاف) أن للمعرفة حركية.



وهكذا, نظرا لما يمثله التغيير كجوهر رئيسى مُتَضَمن فى كل من التفكير العلمى وحركية المعرفة, يتناول الطرح الحالى مكانته فى كليهما, وذلك ......





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