بيع فلسطين دون مقابل - الفضل شلق

2020/09/27 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق فلسطين في الوجدان العربي (الشعور) غير فلسطين في الوعي العربي (العقل).



فلسطين في الوجدان العربي كم ثابت، مقولة لا تزيد ولا تنقص.



ربما تزيد لكنها لا تنقص عن حد معيّن.



النقصان عن حد معيّن يعتبر خيانة.



يعرف العرب معنى الخيانة والانتماء العربي.



يعرفون من باع وتاجر بقضية فلسطين.



يعرفون من حاول التلاعب بمشاعرهم ( وجدانهم) دون جدوى.



فلسطين في وجدانهم كم لا يتغيّر.



البؤس العربي لا يغيّر ذلك، ولا يؤثر ف ......





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