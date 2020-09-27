الانتخابات والتحول الديمقراطي في العالم العربي: خطوة للأمام... خطوتان إلى الوراء

2020/09/27 | 08:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زالت المنطقة العربية اليوم، كما كانت عليه قبل عقدين من الزمن: مزيد من الانتخابات وقليل من الديمقراطية...وكما كان كتاب "الانتخابات والتحولات الديمقراطية في العالم العربي...خطوة للأمام أم خطوة للوراء؟" فألا حسنا باندلاع الموجة الأولى من موجات الربيع العربي، فإن الأمل (اقرأ اليقين) يحدونا، بأن يكون المقال الذي يحمل اسم الكتاب ذاته وإن "بتصرف"، فألا حسنا باندلاع موجة ثالثة من موجات هذا "الربيع"

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