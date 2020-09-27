روحاني لوزير خارجية العراق: من واجبنا إخراج الامريكان من المنطقة

2020/09/27 | 08:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من جديد ترحيب ايراني لضيف عراقي في طهران، فها هو فؤاد حسين وزير خارجية العراق حط رحاله في طهران في زيارة هي الاولى بعد توله منصبه....

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