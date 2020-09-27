هلاك 5 إرهابيين بانفجار عجلة أثناء قيامهم بتفخيخها غربي العراق

2020/09/27 | 08:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني في العراق مقتل 5 إرهابيين بانفجار عجلة اثناء قيامهم بتفخيخها في قضاء الرطبة بمحافظة الانبار غربي البلاد....

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