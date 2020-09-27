الكربولي : ندين الاساءة التي اقترفها رئيس صحيفة كيهان بحق السيستاني

2020/09/27 | 08:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – ادان رئيس حزب الحل جمال الكربولي ، الاساءة التي اقترفها رئيس صحيفة كهيان الايرانية بحق مرجعية النجف الكبرى السيد علي السيستاني .وقال الكربولي في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الاحد ، ندين باشد العبارات الاساءة التي اقترفها رئيس صحيفة كهيان الايرانية بحق مرجعية النجف الكبرى السيد السيستاني حفظه الله”.[…]

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