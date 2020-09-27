صراع بين نظامين جويين في سماء البلاد.. خبراء الطقس بانتظار “المجهول”

2020/09/27 | 08:52 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف المتنبئ الجوي واثق السلامي عن وجود “صراع” بين الانظمة الجوية خلال الفترة المقبلة فيما أكد انتظار ماهو “مجهول” على صعيد التقلبات القادمة.

وقال السلامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن “تقلبات جوية وصراع بين انظمة الضغط العليا والسطحية خلال الفترة المقبلة وستشهد البلاد تغييرات كلما دخلنا في عمق الخريف “.

واضاف ان “هذا ماهو متعارف عليه في الفترات الانتقالية بين الفصول”، مشيرا الى ان “على صعيد التوقعات القريبة يتوقع ان تتأثر البلاد نهار ومساء يوم الثلاثاء برياح شرقية ترتفع على اثرها معدلات الرطوبة وتصاعد الغبار في بعض المناطق “.

وبين انه “لاتزال التوقعات تشير الى تأثير اخدود علوي بداية اكتوبر القادم مصحوب بزخات من الامطار الرعدية المتفرقة”، مبينا ان “الحديث يطول ويحلو عن الخريف والشتاء وفي انتظار ماهو مجهول بالنسبة لنا ومعلوم في علم الله تعالى “.

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