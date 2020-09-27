البلداوي يوضح اهم مقومات نجاح العملية الانتخابية

2020/09/27 | 08:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاص

شدد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي على ضرورة تهيئة جميع الظروف الملائمة وتحفيز المواطن على المشاركة بالانتخابات وابعاد المفوضية عن المحاصصة الحزبية واستقطاب الكفاءات والتأكيد على المهنية من اجل ان يدرك المواطن ان هناك عدالة وشفافية باجراء الانتخابات.

وقال البلداوي لـ /المعلومة/، ان “هناك جدلية بشأن الانتخابات والدوائر الانتخابية حيث سعى كل طرف لتحقيق أهدافه وفق محافظاته وجمهوره والمكونات الموجودة بالمحافظات”.

وأضاف ان “اجراء الانتخابات يحتاج الى تهيئة الظروف الملائمة وتحفيز المواطن على المشاركة من خلال ابعاد المفوضية عن المحاصصة الحزبية والمجيء بشخصيات مهنية وكفوءة لادارتها من اجل ان يدرك المواطن ان هناك عدالة وشفافية باجراء الانتخابات”.

وشدد على ضرورة المفوضية يجب ان تكون مقبولة في عين المواطن، وكذلك خلق حالة من التوازن بحيث تجعل المواطن يؤمن بالانتخابات من اجل يخرج للاقتراع ويختار من يمثله، وبالتالي فأن تحقيق هذه المقومات يقود الى تحقيق هدف اجراء الانتخابات”.



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