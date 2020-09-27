الصدر مغردا : لن نسمح أن يكون العراق مستعمرة أجنبية

2020/09/27 | 08:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأنه لن يسمح ان يكون العراق مستعمرة اجنبية .وقال الصدر في تغريدة على موقع “تويتر” وتابعتها “المستقلة” اليوم الاحد ، لن نسمح أن يكون العراق مستعمرة أجنبية”، رافعا شعار “لا شرقية ولا غربية” ، خامتا تغريدته ، دولة عراقية قوية ذات سيادة .

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