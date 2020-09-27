بغداد تعتزم ارسال 320 مليار لاربيل مقابل نسبة من واردات منافذ الإقليم

2020/09/27 | 08:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تعتزم الحكومة الاتحادية ارسال 320 مليار دينار الى اقليم كوردستان مقابل 50% من واردات المنافذ الحدودية، بينما تجرى مباحثات بين بغداد واربيل بشأن موازنة 2021 .

وقال المتحدث الرسمي لنائب رئيس وزراء الاقليم، سمير هورامي، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (27 آيلول 2020) إنه "تم الاتفاق بشكل مبدئي بين الطرفين بشأن موازنة العام الحالي""، مبينا ان "حكومة الاقليم متواصلة من خلال اللقاءات والاجتماعات مع الحكومة الاتحادية من اجل صياغة ستراتيجية مالية للعراق".

واضاف أن "وزارتي المالية والتخطيط في الحكومتين متواصلتان بهذا الشأن من خلال الاجتماعات الاسبوعية لصياغة الستراتيجية المالية للعراق وتشمل الأعوام 2021، 2022، 2023".

واشار الى ان "تلك الستراتيجية تعد الاساس لمشروع موازنة العام المقبل 2021 وتثبيت المستحقات المالية الخاصة بالاقليم في مشروع قانون الموازنة العامة قبل ارسالها الى مجلس النواب والمصادقة عليها".

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