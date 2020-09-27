ناشطون فرنسيون يحتجون على قرار الحكومة بحظر تقديم الطعام للمهاجرين

2020/09/27 | 09:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظّم نحو 250 ناشطا فرنسيا السبت، احتجاجا في ميناء كاليه في شمال فرنسا ضد قرار محلي بحظر تقديم الطعام للمهاجرين في وسط المدينة.

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