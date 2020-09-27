2020/09/27 | 09:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ختم وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم زيارته الميدانية إلى محافظتي نينوى وأربيل بلقاء محافظ أربيل فرست صوفي وبحضور رئيس لجنة مستشاري مجلس الوزراء عبد الكريم فيصل، حيث تناول اللقاء التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال ناظم في بيان تلقته “تقدم” ان “هناك الكثير من الجوانب التي يراد منها تعضيد التعاون الثقافي العربي الكردي ومنها العمل على المشاركة الفاعلة في تعديل قانون الآثار القديم والجامد بمشاركة اقليم كردستان”، مشيراً إلى أن “انفتاح المثقف الكردي على القراء العرب سيعود بالفائدة على الثقافة الكردية بشكل عام، هذا بالإضافة إلى ضرورة زيادة الاهتمام بتعليم اللغة العربية للجيل الجديد لوضع اساسات التفاهم في المجتمع العراقي”.

ودعا ناظم، خلال اللقاء الذي جرى في مبنى المحافظة إلى “تبادل الترجمات من العربية إلى الكردية والعكس، “لدينا دائرة كبيرة للأدب الكردي ولازال العمل فيها بحاجة إلى تطوير”.

وشمل اللقاء أيضاً زيارة قلعة أربيل المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، حيث اطلع الوزير على آخر مراحل إعمار القلعة وفق متطلبات اليونسكو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة يؤكد ضرورة تعديل قانون الآثار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الثقافة يؤكد ضرورة تعديل قانون الآثار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).