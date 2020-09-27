خبير قانوني يقدم خمس ملاحظات بشان الدوائر المتوسطة

2020/09/27 | 09:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – ابدى الخبير القانوني علي التميمي ، خمس ملاحظات بشان الدوائر المتوسطة ، مبينا ان البرلمان مطالب باستضافة خبراء في مفوضية الانتخابات لاخذ الاراء.وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، انه “الدوائر المتوسطة قد تكون حلا للازمة وهناك خمس ملاحظات وهي كالتالي.ان تم الاتفاق مبدئيا على أن يقسم البلد إلى ٨٣ […]

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