نائب عن الفتح: الحكومة ملزمة بإخراج القوات الأميركية وقرار البرلمان يحظى بالمتابعة

2020/09/27 | 09:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأميركية يحظى باهتمام ومتابعة معظم الكتل السياسية، إضافة الى ان البرلمان سيكون له موقف إزاء القرارات السيادية وكذلك ملف التغييرات في المناصب الحكومية.

وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “قرار البرلمان صريح وواضح بشأن اخراج القوات الاجنبية والحكومة ملزمة بتنفيذه وعدم المماطلة باتخاذ القرار، خاصة ان معظم الأطراف السياسية تنادي بتنفيذه من قبل السلطة التنفيذية”.

وأضاف ان “البرلمان سيكون له موقف إزاء القرارات التي أصدرها وخاصة مايتعلق بالخروج الأميركي وكذلك التعيينات والتغييرات التي اجراها الكاظمي والتي جاءت وفق مبدأ المحاصصة”.

وبين ان “الشخص المناسب يجب ان يوضع في المكان المناسب له وفق الاختصاص والمهنية، اذ هناك بعض الأشخاص عليهم مؤشرات وبعضهم لم يكن استبدالهم فكرة صحيحة”.



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