ريال مدريد يحقق فوزاً مثيراً على بيتيس في الليجا

2020/09/27 | 09:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

نجح ريال مدريد في تحقيق أول انتصار له هذا الموسم، بالفوز على ريال بيتيس بثلاثة اهداف لهدفين، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وسجل لريال مدريد فالفيردي في الدقيقة 14، وإيمرسون لاعب بيتيس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، وراموس من ركلة جزاء في الدقيقة 82، بينما سجل لبيتيس عيسى ماندي وكارفاليو في الدقيقتين (35 و37) على الترتيب.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس، بينما يتجمد رصيد ريال بيتيس عند 6 نقاط في المركز الثاني.



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