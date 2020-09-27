الرافدين: حسابات التوفير والجاري للمواطنين المودعين اموالهم بلغ 2258 الشهر الماضي

2020/09/27 | 09:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلن مصرف الرافدين، الاحد، ان عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال اب الماضي بلغت 2258 حساب توفير وجاري.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى وصلت الى 219 حساب في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين الى 2039 حساب”.

وأضاف البيان، أن “المصرف مستمر في فتح الحسابات للمواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها”.



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