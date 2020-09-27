اليوم.. إعلان نتائج الثالث المتوسط لمدارس الخارج و10 مديريات

2020/09/27 | 09:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تعلن وزارة التربية اليوم الاحد، نتائج امتحانات الثالث المتوسط ضمن مدارسها خارج البلاد، اضافة الى 10 مديريات أخرى.

وقال معاون مدير التقويم والامتحانات بالوزارة نعمة حربي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “النتائج هي وجبة اولى وستعلن البقية تباعا، مبينا ان المديريات العشر هي الكرخ الاولى والثانية والثالثة ونينوى وكركوك وثلاث محافظات جنوبية، اضافة الى ممثليات اقليم كردستان: اربيل ودهوك والسليمانية”.

وأضاف حربي، أن “النتائج اعدت على شكل وثائق، اضافة الى ادخالها ضمن النظام الالكتروني، وستعلن على الموقع الخاص بكل مديرية أنجزت التدقيق، فضلا عن وجود وجبات أخرى ستعلن تباعا حال اكتمال عملية التدقيق”.

وكشف حربي عن أن “جميع المديريات العامة في بغداد والمحافظات انجزت عملية اعداد نتائج مرحلة السادس الابتدائي وتم توزيع الوثائق بين التلاميذ”، منوها بأن “الوثائق اعدت استنادا الى نتائج الامتحانات الخاصة بالطلبة لنصف السنة وسيتم ادراجها في السجلات الرسمية بكل مديرية، لكونها اعتمدت على نظام مغاير للانظمة المعتمدة سنويا في اعداد النتائج الوزارية”.



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