الرافدين: حسابات التوفير والجاري للمواطنين المودعين اموالهم بلغ 2258 في اب الماضي

2020/09/27 | 09:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مصرف الرافدين ان عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال اب الماضي بلغت 2258 حساب توفير وجاري.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى وصلت الى 219 حساباً في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين الى 2039 حساباً”.

واشار الى ان “المصرف مستمر في فتح الحسابات للمواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها”.

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