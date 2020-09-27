هزة أرضية بقوة 6.2 درجة تضرب جنوب إفريقيا

2020/09/27 | 09:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن هزة أرضية بلغت قوتها 6.2 درجة، ضربت جنوب إفريقيا مساء أمس السبت.

وتم تحديد مركز الهزة التي وقعت على عمق 10 كم، عند التقاء دائرة العرض 48.0635 درجة جنوبا وخط الطول 31.6744 درجة شرقا.

وأشار "مركز إدارة خطر الكوارث" بجنوب إفريقيا، إلى أن الهزة لم تلحق أضرارا بالبنى التحتية، كما لم يتم إصدار إخطار بحدوث تسونامي.

المصدر: وكالات

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