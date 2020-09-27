العراق يعتزم فتح خط بري جديد إلى مصر عبر الأردن

2020/09/27 | 09:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة الى وزارة النقل، الاحد، عن وجود تفاهمات اولية لفتح خط جديد الى جمهورية مصر عبر الاردن، مشيرة الى انها استعادت قدرتها على ان تكون رابحة منذ عام 2018.

وقال مدير عام الشركة، كريم كاظم حسين في حوار تابعته /المعلومة/، إن “الشركة منذ عام 2018 بدأت تتحول الى رابحة ولغاية الشهرين الاولين من عام 2020 ، اثر فرض حظر التجوال للوقاية من جائحة كورونا، مما تسبب بوقف العمل بشكل كامل وتراجعت ايراداتها خلال تلك الفترة”، مستدركا ان “الايرادات عاودت الصعود تدريجيا بعد عودة الحركة والعمل في الشهر الثامن من هذا العام».

واعرب حسين عن امله بـ”عودة الخطوط البرية للعمل بعد رفع حظر الجائحة لبعض الدول مثل ايران وسوريا والاردن وفتح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية ليتم نقل الحجاح الى مكة المكرمة”، كاشفا عن وجود “تفاهمات اولية لفتح خط جديد الى مصر يكون مساره ( العراق -الاردن- مصر).

واكد حسين، “عودة خطوط النقل في اغلب مناطق بغداد وبالتحديد في (الكاظمية – البياع- باب المعظم- بغداد الجديدة – مدينة بسماية) وايضا في المحافظات (ميسان- الموصل – البصرة – كربلاء)، مرجحا افتتاح خطوط جديدة بعد ان فتح الحظر بشكل كامل”.

واشار مدير عام الشركة الى “مساهمة الشركة بنقل النازحين، حيث اكد ان ما تم نقله منذ عام 2014 ابان دخول عصابات داعش الارهابية لبعض المحافظات يصل الى 2.5 مليون نازح”، كاشفا عن “انطلاق حافلات الشركة الى تركيا يوم الجمعة الماضي لعودة وجبة جديدة من النازحين ونقلهم مجاناً الى العراق وبتنسيق عال مع وزارة الهجرة”.



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