تخصيص ٥ مليار دينار عراقي للنهوض بالواقع التعليمي بسنجار

2020/09/27 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرة قسم الأبنية المدرسية، نهلة زينل خالد، اليوم الأحد (27 أيلول 2020)، تخصيص 5 مليار دينار عراقي ضمن موازنة الأقاليم لعام 2019 لبناء المدارس الجديدة في قضاء سنجار.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التربية تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير التربية، علي حميد الدليمي، أكد ضرورة الاهتمام بالواقع التربوي والتعليمي لقضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، وإيجاد الحلول العاجلة التي تُعيق حركة التعليم فيه".





وأشار البيان إلى أن "الدليمي أوعز بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام تربية نينوى وعضوية مدراء الإشراف الاختصاصي والتربوي والتخطيط والأبنية المدرسية لدراسة واقع سنجار التربوي".

وأضاف البيان، أن "الدليمي، أوصى بالاهتمام الكبير بواقع سنجار التربوي وتذليل كافة المعوقات والشروع في تخصيص ما يلزم من حيث بناء وإعمار المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تسوية الملاكات وسد الشواغر في مدارسها وتجهيزها بالمقاعد الدراسية والسبورات والاثاث والكتب المنهجية، بغية إرجاع الحياة التعليمية والتربوية إليها، إكراماً لتضحيات أبنائها من الطائفة الايزيدية الكريمة، ووقوفهم ضد اعتى تنظيم إرهابي شهدهُ العراق".

من جانبها قالت مديرة قسم الأبنية المدرسية نهلة زينل خالد، إنه "تم تخصيص 5 مليار دينار عراقي ضمن موازنة تنمية الأقاليم للعام 2019 لبناء المدارس الجديدة في القضاء، إضافة إلى استئناف العمل في مشاريع تنمية الأقاليم المتوقفة، فضلاً عن ذلك استمرار التواصل مع المنظمات الدولية الداعمة لاستقرار الواقع التربوي في سنجار، اذ تم تزويد مدارسها بما يُقارب 4 آلاف مقعد دراسي مقدم من منظمة اليونيسيف".

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