وسط اجراءات صحية ووقائية.. كردستان تقرع جرس انطلاق العام الدراسي الجديد

2020/09/27 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الاحد (27/9/2020)، بداية العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات وقائية وصحية.وقرع رئيس الحكومة مسرور بارزاني بحسب بيان مكتبه الاعلامي، جرس إحدى مدارس محافظة أربيل، إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد في الإقليم 2020 – 2021، في ظل تدابير صحية ووقائية فرضها تفشي وباء كورونا المستجد على الحياة العامة.وقرعت مدارس إقليم كردستان أجراسها في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي لتعلن بدء العام الدراسي الجديد 2020 – 2021.وفي المراسم التي حضرها وزير التربية في الإقليم آلان حمه سعيد، أشار رئيس الحكومة الى أن "العام الدراسي الجديد قد بدأ اعتباراً من اليوم".وأضاف أن "لتفشي فيروس كورونا تأثيراً سلبياً على قطاع التعليم، وحث جميع الطلبة على المثابرة في مسيرة التعليم"، ودعا إلى "الالتزام بالإرشادات الصحية".

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