بدء العام الدراسي الجديد في اقليم كردستان باجراءات استثنائية

2020/09/27 | 09:23 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ قرع رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاحد، جرس بدء العام الدراسي الجديد في احدى مدارس منطقة "بحركة" في اربيل .وقال بارزاني في كلمة له خلال مراسم بدء العام الدراسي الجديد بحسب شبكة "رواداو" :" تقرر اعتماد التعليم الالكتروني لجميع المراحل الدراسية ما عدا طلاب الصف الثاني عشر (السادس الاعدادي)، وذلك بغية الحفاظ على سلامة الطلاب والكوادر التدريسية".



واشار رئيس حكومة الاقليم الى :" ان لدى الحكومة العديد من الخطط والبرامج لتطوير القطاع التعليمي مثل القطاعات الاخرى"، مشيرا الى :" ان تدهور الوضع الاقتصاد في العالم انعكس سلباً على اقليم كردستان ايضاً "لكنه لم يوقفنا، وسنواصل تنفيذ هذه المشاريع بحسب الامكانيات المتاحة".يذكر ان العملية التعليمية في اقليم كردستان توقفت هذا العام في الخامس والعشرين من شباط الماضي، حيث بدأت عطلة نصف السنة، ومن ثم حالت التدابير الوقائية من فيروس كورونا دون استئناف التعليم الذي كان يستمر في الاعوام الماضية حتى نهاية ايار ./انتهى2

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