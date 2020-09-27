قاسم الفهداوي: سندعو لمقاطعة الانتخابات في هذه الحالة

2020/09/27 | 09:23 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن عضو مجلس النواب عن محافظة الانبار قاسم الفهداوي :" ان مفوضية الانتخابات تريد اعتماد البطاقة الالكترونية بدلا عن البارومترية في الانتخابات المقبلة ".وقال الفهداوي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" جرى تسويف مسألة البطاقات البارومترية بهذا القانون ، واذا استمر على هذا الحال سندعو المواطنين الى عدم المشاركة في الانتخابات ".واضاف انه :" اذا جرت الانتخابات على وفق هذا الامر ، فانها ستجر العراق لمزيد من الخراب كما حصل في الانتخابات السابقة المزورة بامتياز ولكن تم اعتمادها وحصل ماحصل في البلاد ".واوضح :" ان اجراءات المفوضية في المحافظات بطيئة ولم تسهل الحصول على البطاقات البارومترية للمواطن ، والان يضعون العراقيل امامه "، مبينا :" ان المبيت في الامر انهم يريدون اعتماد البطاقة الالكترونية حتى يضعوا المواطن امام الامر الواقع ". وشدد الفهداوي على :" ان من المصلحة الوطنية ان تسعى الكتل الخيرة لاجراء الانتخابات وفق مستلزمات وآليات صحيحة والا ستكون وبالا "، مؤكدا انه بدون اشراف اممي وبطاقة بارومترية حصرا ، فلن تكون هناك انتخابات وانا اول الداعين لمقاطعتها./انتهى3

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