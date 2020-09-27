العلاقة الثنائية محصنة شعبيا.. فؤاد حسين في طهران 

2020/09/27 | 09:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تدخر سلطات الاحتلال الامريكي للعراق وسعا منذ اليوم الاول لغزو هذا البلد، لضرب العلاقة الاخوية والتاريخية والسياسية والاجتماعية والدينية التي تربط ...

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