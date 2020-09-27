الحشد والأمن العراقي يبحثان الاستعدادت الخاصة بزيارة الأربعين

2020/09/27 | 09:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الحشد الشعبي والقيادات الامنية العراقية الاستعدادات الأمنية والخدمية والصحية لزيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام....

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