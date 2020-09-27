اعتماد الدوام الجزئي وإلغاء عطلة السبت في دوام المدارس

2020/09/27 | 09:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكملت وزارة التربية خطتها للعام الدراسي المقبل، على أن يكون “الدوام جزئياً” في ظل استمرار جائحة كورونا، وتم الاتفاق على أن يكون لكل مرحلة يومان في الاسبوع للدراسة، كما سيتم الغاء عطلة السبت في المدارس وتقليص المواد الدراسية التي ستحددها التربية وأصحاب الاختصاص.

وقال مقرر لجنة التربية النيابية، طعمة اللهيبي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “آلية المنصة الالكترونية واردة ولكنها صعبة التطبيق، لأنها تحتاج الى شبكة انترنت قوية من أجل ايصال المعلومات الدقيقة للطلبة وهي عملية شبه مستحيلة”.

وأشار الى أن “الخطة التي وضعتها الوزارة للدوام تتماشى مع شروط وزارة الصحة بالتباعد واتباع طرق الوقاية، بأن لا يتجاوز عدد الطلاب في الصف الواحد 15 طالباً كحد أقصى”.

وأشار اللهيبي إلى أن “المدارس الأهلية تخضع لخطط المدارس الحكومية نفسها”.



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