الصحة توضح بشأن اجور مسحات المسافرين

2020/09/27 | 09:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت دار التمريض في مدينة الطب، الاحد، عن تخفيض اجور مسحات الراغبين بالسفر الى خارج البلد، فضلا عن تقديم تسهيلات في اجراء الفحص واعلان نتيجته.

وقال مدير القسم الفني في دار التمريض بمدينة الطب، علي خليل، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (27 آيلول 2020) ان "اجور الفحص تم تحديدها بمبلغ 70 الف دينار بدلا من 90 الفا، وهي اقل بكثير من مثيلاتها ببقية الدول المجاورة".

واضاف انه "تم التنسيق مع سلطة الطيران المدني لارسال التقارير بشكل مباشر منعا لأي تزوير في النتائج بما يضمن سلامة المسافرين".

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