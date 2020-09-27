بدء العام الدراسي الجديد في اقليم كوردستان

2020/09/27 | 09:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ في اقليم كوردستان، اليوم الاحد 27/9/2020، العام الدراسي الجديد 2020 – 2021، في ظل تدابير صحية مشددة.

وبدأت الدراسة في مدارس اقليم كوردستان للصفوف الـ12 اعدادي في جميع مدارس اقليم كوردستان، مع اتخاذ اجراءات وقائية مشددة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد.

ومن المقرر ان تبدأ يوم 10/10/2020، الدراسة للصفوف 1 و2 الاساسية على ان تكون الدراسة لباقي الصفوف من 3 اساسي الى 11 الاعدادي بشكل الكتروني (اون لاين) حسبما قررته وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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