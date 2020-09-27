مع استمرار تأخر الرواتب.. بغداد ترسل 320 مليار دينار إلى كردستان

2020/09/27 | 09:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تعتزم الحكومة الاتحادية، ارسال 320 مليار دينار الى اقليم كردستان مقابل 50% من واردات المنافذ الحدودية وذلك في ظل استمرار تأخر الرواتب وتصاعد شكاوى الموظفين من ذلك.

وقال المتحدث الرسمي لنائب رئيس وزراء الاقليم، سمير هورامي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تم الاتفاق بشكل مبدئي بين الطرفين بشأن موازنة العام الحالي”، لافتا إلى أن “بغداد سترسل 320 مليار دينار الى اقليم كردستان مقابل 50% من واردات المنافذ الحدودية”.

وأضاف هورامي، أن “حكومة الاقليم متواصلة من خلال اللقاءات والاجتماعات مع الحكومة الاتحادية من اجل صياغة ستراتيجية مالية للعراق”، لافتا الى أن “وزارتي المالية والتخطيط في الحكومتين متواصلتان بهذا الشأن من خلال الاجتماعات الاسبوعية لصياغة الستراتيجية المالية للعراق وتشمل الأعوام 2021، 2022، 2023”.

وأشار هورامي، إلى أن “تلك الستراتيجية تعد الاساس لمشروع موازنة العام المقبل 2021 وتثبيت المستحقات المالية الخاصة بالاقليم في مشروع قانون الموازنة العامة قبل ارسالها الى مجلس النواب والمصادقة عليها”.



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