2020/09/27 | 09:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – قرع رئيس وزراء اقليم كوردستان جرس بدء العام الدراسي الجديد في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.وجرت مراسم بدء العام الدراسي في احدى المدارس في منطقة بحركة وبحضور وزير التربية في الاقليم آلان حمه سعيد، ومحافظ اربيل فرست صوفي.وقال بارزاني في كلمة له بهذه المناسبة انه “سعيد بقرع جرس بدء العام الدراسي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور برزاني يفتتح العام الدراسي في اقليم كردستان العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور برزاني يفتتح العام الدراسي في اقليم كردستان العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).