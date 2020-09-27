الاعراجي يتوجه إلى اقليم كردستان على رأس وفد امني رفيع

2020/09/27 | 09:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد _أين نيوز افاد مصدر امني، الاحد، بان مستشار جهاز الامن الوطني قاسم الاعرجي توجه الى اقليم كردستان على رأس وفد امني رفيع.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هدف الزيارة هو عقد اجتماع امني مع المسؤولين في كردستان".

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