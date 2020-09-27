في ذكرى الشهيد الخالد فرج الله الحلو .. ما ليس يمحوه الأسيد !! - حسين مروة

2020/09/27 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_مروة يا أبا فيّاض...!!الآن، ونحن نقف صفاً طويلاً عريضاً متلاحماً، من رفاقك وأصدقائك وتلاميذك، ونرفع الجباهَ إلى الأفق المخضّب حيث تشرق ذكراك لنؤديها تحية اعتزاز بالكرامة والإباء على جبينك الوضّاء...الآن..



والخمس سنوات الماضيات الحافلات بالأحداث من كل نوع، تتواكب في خواطرنا دفعة واحدة وكأنها كوكبة جيل كامل من الناس والأزمان ذات ألوان...الآن..



نراك وأنت تنظر إلى الصف ا ......





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