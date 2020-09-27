2020/09/27 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلن وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم، الاحد، أن للوزارة مشاريع عدة في مدينة الموصل، وهي الان في طور خوض نقاشات إيجابية مع عدة جهات ذات العلاقة.

وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "ناظم اجرى زيارة الى مواقع قرة سراي والمنارة الحدباء وقلعة باشطابيا وسط الموصل برفقة وزير الصناعة والمعادن منهل الخباز ومفتش اثار وتراث نينوى علي حازم ذنون".

واوضح ناظم: "أثرنا عدة موضوعات ونقاشات بشأن عمليات الترميم والبناء في الجانب الأيمن، بضمنها عمليات اعادة بناء جامع النوري والمنارة الحدباء وموقع بيت التتنجي التراثي الذي تضرر بشدة بعد تفجيره من قبل تنظيم داعش" الارهابي.

وأشار الى ان الوزارة، "خاضت نقاشاً ايجابياً مع الوقف السني حول استمرار عمليات الاستملاك والسياج الخارجي للجامع".

وتابع: "نحاول دفع العمل بشكل جاد للاستفادة من المنح السعودية والاماراتية والاتحاد الاوربي، بالتعاون مع منظمات مثل (أليف واليونسكو)".

وأطلع الوزير ايضاً على مشروعات إعادة اعمار وتأهيل المباني الأثرية والتراثية، حيث استمع الى مداخلات وملاحظات الملاكات الهندسية التابعة لدائرة مفتشية آثار وتراث نينوى خلال جولة سريعة على عدة مواقع متجاورة وهي موقع بوابة قرة سراي المتضررة بسبب عوامل التعرية وموقع مرقد يحيى ابو القاسم الذي دمرته عصابات داعش الارهابية، بالاضافة الى قلعة بشطابيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة: لدينا مشاريع عدة في مدينة الموصل) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة: لدينا مشاريع عدة في مدينة الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).