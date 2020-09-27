وزارة التربية تضع خطة للعام الدراسي المقبل

2020/09/27 | 09:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أكملت وزارة التربية خطتها للعام الدراسي المقبل، على أن يكون “الدوام جزئياً” في ظل استمرار جائحة كورونا، وتم الاتفاق على أن يكون لكل مرحلة يومان في الاسبوع للدراسة، كما سيتم الغاء عطلة السبت في المدارس وتقليص المواد الدراسية التي ستحددها التربية وأصحاب الاختصاص.وقال مقرر لجنة التربية النيابية، طعمة اللهيبي، في تصريح […]

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