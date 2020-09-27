قاسم الاعرجي يصل الى محافظة أربيل مع وفد امني رفيع

2020/09/27 | 09:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / -وصل مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي الى محافظة أربيل مع وفد امني رفيع.وقال مصدر مقرب من الاعرجي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن الأخير “وصل الى اقليم كردستان مع وفد امني رفيع”.وأوضح ان “الاعرجي سيعقد اجتماعات مع القيادات الأمنية في الإقليم”.

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