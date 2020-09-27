وزير صحة إقليم كردستان يصدر توضيحاً بشأن صورة متداولة له

2020/09/27 | 09:47 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح وزير الصحة في إقليم كردستان سامان برزنجي، أن الصورة المتداولة له في مواقع التواصل الاجتماعي والتي يظهر فيها وسط حشد من المواطنين بدون كمامة، تعود لثلاث سنوات مضت.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لبرزنجي وهو يقف في قلعة أربيل ضمن مجموعة من المواطنين، منتقدة عدم التزامه بالإجراءات الوقائية من كورونا، وقالت إن الصورة التقطت مساء أول أمس الجمعة في الذكرى الثالثة لاستفتاء الاستقلال.





لكن وزارة الصحة قالت في بيان لها إن "تلك الصفحات والحسابات الصحفية مُخطئة وأن تلك الصورة ليست بجديدة".

وأوضحت أن "الصورة تعود لثلاث سنوات قبل الآن، وتحديداً في ليلة الاحتفال بمهرجان الاستفتاء داخل مدينة أربيل بتاريخ 25 أيلول 2017".

وسجل إقليم كردستان حتى الآن 45215 إصابة بفيروس كورونا، بينها 28938 حالة شفاء، و1650 وفاة.

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