العراق يقترب من إحكام قبضته على الحدود مع سوريا

2020/09/27 | 09:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة الــلــواء تـحـسـين الـخـفـاجـي، الاحد، إكـمـال مانسبته 75 في المئة مــن مــشــروع الـكـامـيـرات الــحــراريــة الــذي ينفذه العراق على الحدود المتاخمة لسوريا.



وقال الخفاجي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس"، (27 أيلول 2020)، إن "رئـيـس الــوزراء مصطفى الكاظمي وخـلال زيـارتـه الأخـيـرة الى مـقـر قـيـادة الـعـمـلـيـات، وجــه بمتابعة استكمال مـا تبقى مـن اعـمـال نصب الـكـامـيـرات الـحـراريـة والأبـــراج والـسـداد الـتـرابـيـة وأسـيـجـة الــ PRC، لـكـونـهـا تـهـم الــعــراق لإحــكــام الـسـيـطـرة على الحدود العراقية ـ السورية ومنع تسلل المهربين والمخربين".

وأضــاف أن "هـنـاك ضعفا مـن الجانب الـسـوري بإحكام السيطرة على الحدود لوجود قوات غير نظامية هناك، مما يمكن الارهابيين من الهروب مــن المـخـيـمـات المـتـاخـمـة لـلـحـدود والــدخــول الـى العراق".

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