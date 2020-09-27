إقبال على فتح حسابات في المصارف.. نحو 2250 مواطنًا فتحوا أرصدة في الرافدين

2020/09/27 | 09:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الاحد، عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال آب الماضي، والتي بلغت 2258 حساب توفير وجاري.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى وصلت الى 219 حسابا، في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين الى 2039 حسابا”.

واشار الى ان “المصرف مستمر في فتح الحسابات للمواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها”.

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