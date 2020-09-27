مصرف الرافدين : تم فتح 2258 حساب توفير وجاري خلال شهر آب

2020/09/27 | 09:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اعلن مصرف الرافدين، عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال آب الماضي، والتي بلغت 2258 حساب توفير وجاري.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاحد، إن “عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى وصلت الى 219 حسابا، في حين بلغ عدد […]

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